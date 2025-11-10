У ЗСУ відповіли, де зараз йдуть найінтенсивніші бої у Покровську

Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState

Російська армія продовжує нарощувати кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Минулого тижня росіяни 132 рази атакували підрозділи ЗСУ. Це майже на 20% більше за попередній тиждень.



«Українські військові припиняють спроби росіян закріпитися в багатоповерхівках Покровська, які ворог хоче використовувати як панівні висоти. Така протидія дозволяє іншим підрозділам Сил оборони України виконувати завдання із зачистки ворога у місті», – розповіли у корпусі.



Триває ліквідація окупантів у північній частині Покровська. Найінтенсивніші бої зараз – на території промислової зони.



«Шляхи просочування противника у цей район під контролем наших військових. Тому у ворога є обмежені можливості для поповнення втрат. Водночас противник намагається сконцентрувати зусилля в інших районах міста та на західних околицях для подальшого просування у бік села Гришине на північний захід від Покровська. Українські військові стримують ворога, зокрема завдяки системі оборони у кілька смуг. Логістика у Гришиному дозволяє виконувати визначені завдання», – додали у 7-му корпусі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко