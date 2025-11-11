Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Сили ППО над Україною збили 53 БПЛА
11 листопада 2025, 10:05

ППО збила 53 БПЛА. Фото: Вікіпедія ППО збила 53 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 11 листопада запустила Україною 119 дронів. Українська протиповітряна оборона збила 53 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 11 листопада (з 18:00 10 листопада) противник атакував 119 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ — РФ, Гвардійське — Крим, близько 80 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.

Основний акцент удару — Донецька, Харківська, Дніпропетровська та Одеська області.

Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила 53 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.



Зафіксовано влучання 59 ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Раніше ми писали, що в Донецькій області минулої доби, 10 листопада, загинули двоє людей.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

Україна
Повітряні сили ЗСУ
Війна
НОВИНИ
23:10
На Луганщині окупанти значно підвищили вартість оренди офісних та торгових приміщень: в ОВА розповіли, наскільки зросли ціни
13:19
«Ми кричали від радості, коли звільнили місто»: мешканка Херсона згадує, як місто жило вісім місяців у пітьмі
13:06
На окупованій Херсонщині загарбники вбили чотирьох чоловіків
11:22
ЗСУ вразили склад матеріально-технічних засобів окупантів на захопленій Донеччині
20:17
В окупованому Сіверськодонецьку жителі готуються до четвертої зими без опалення: в ОВА розповіли, що відомо
16:36
Окупанти змушують школярів шукати «небезпечні» Telegram-канали
16:23
ССО вдарили по нафтобазі у тимчасово окупованому Криму
08:04
У Мелітополі окупанти підкупають лікарів за дані чоловіків
12:59
ССО знищили пускову установку С-400 «Тріумф» та склад боєприпасів росіян в окупованому Криму
12:16
Донецьк без мобільного інтернету: що відбувається зі зв'язком на окупованій частині Донбасу
10:40
Окупанти скопіювали український Диктант національної єдності та провели свій у Донецьку
09:49
ССО вдарили по нафтобазах і потягах з пальним у Криму
21:19
Одна людина постраждала під час скидання вибухонебезпечного предмета з дрона у захопленій Горлівці
20:50
На вулиці у захопленому Донецьку тече вода, ремонтна бригада не може усунути проблему
20:12
В окупованому Луганську виявили повішеним заступника генерального прокурора
17:30
Епідемія дизентерії паралізувала 205-ту бригаду РФ на фронті
13:33
Партизани спалили десятки локомотивів РФ — ГУР
12:02
Окупанти провели псевдонаукову конференцію на ТОТ Донеччини
23:21
Вибухи у Донецьку: уражений склад БПЛА, йде детонація БК
19:11
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
08:42
Артилерія ЗСУ вразила човен окупантів 155-мм снарядом
07:57
Україна нарощує виробництво дронів і виходить на ринки НАТО
23:10
На Луганщині окупанти значно підвищили вартість оренди офісних та торгових приміщень: в ОВА розповіли, наскільки зросли ціни
22:43
У ЗСУ розповіли, де знищують російські війська у Часовому Яру
22:07
У Запорізькій області росіяни захопили три населені пункти: ситуація значно погіршилася – Сирський
21:02
СБУ затримала російського агента, який за інструкціями бойовика «спецназу ДНР» готувався підірвати газопровід
20:28
Російські війська активізуються та штурмують свіжими силами на Лиманському напрямку – ЗСУ
19:57
Операція «Мідас»: НАБУ повідомило про підозру колишньому віцепрем'єру Олексію Чернишову
18:57
Українські війська просунулися під Покровськом – ISW
18:00
Армія РФ збільшує кількість та масштаби штурмів на Покровському напрямку та Запоріжжі: ситуація складна – Зеленський
17:44
Російський БПЛА вдарив по Костянтинівці: поранений чоловік, який їхав на машині
17:27
Російська армія окупувала два села у Донецькій та Запорізькій областях – DeepState
17:23
Чи варто оновлюватися: порівняння iPhone 17 Pro Max та iPhone 16 Pro Max (реклама)
17:10
ЗСУ відійшли біля п’яти населених пунктів під Гуляйполем
17:06
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
16:56
Foreign Affairs: Провал під Покровськом: російський наступ застряг у руїнах
16:23
Операція «Мідас»: НАБУ розкрило елітну корупційну сітку в енергетиці
16:12
У Краматорську росіяни дроном вдарили по місцевому парку
16:02
Одна людина постраждала під час обстрілу Костянтинівки
15:55
Рятувальники евакуювали 17 жителів Дружківки, серед них діти
Момент влучання боєприпасу по човну ЗС РФ. Артилерія ЗСУ вразила човен окупантів 155-мм снарядом
12 листопада, 08:42
Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState Російські війська активізуються та штурмують свіжими силами на Лиманському напрямку – ЗСУ
11 листопада, 20:28
Евакуація мирних жителів на Донеччині. Рятувальники евакуювали 17 жителів Дружківки, серед них діти
11 листопада, 15:55
Наслідки атаки БПЛА. Орськ зазнав масованої атаки дронів: горить нафтозавод
11 листопада, 14:08
Заїзд окупантів під покровом туману на техніці в Покровську. Дрони ЗСУ знищили техніку РФ, що намагалася прорватися в Покровськ
11 листопада, 11:07
Дрони «Шершній Довбуша» зупинили російський мотоциклетний прорив до Покровська. Скріншот 68-а бригада ЗСУ розбила мотоциклетну колону армії РФ, яка пробивалася у Покровськ
11 листопада, 05:50
