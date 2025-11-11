Сили ППО над Україною збили 53 БПЛА

ППО збила 53 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 11 листопада запустила Україною 119 дронів. Українська протиповітряна оборона збила 53 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 11 листопада (з 18:00 10 листопада) противник атакував 119 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ — РФ, Гвардійське — Крим, близько 80 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Основний акцент удару — Донецька, Харківська, Дніпропетровська та Одеська області.



Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила 53 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.





Зафіксовано влучання 59 ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.



Раніше ми писали, що в Донецькій області минулої доби, 10 листопада, загинули двоє людей.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»