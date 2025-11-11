Российская армия оккупировала два села в Донецкой и Запорожской областях – DeepState

Оккупированная Катериновка. Фото: карта DeepState

Войска России оккупировали села Катериновка на Донетчине и Новониколаевка на Запорожье. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Захватчики также продвинулись вблизи сел Александро-Калиново и Проминь Донецкой области.



Кроме того, российская армия продвинулась возле сел Сладкое, Новое и Яблоково в Запорожской области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Константиновском направлении за минувшие сутки россияне атаковали 14 раз, на Покровском – украинские войска отбили 63 штурма, на Гуляйпольском – семь.

Напомним, что ранее в DeepState заявили, что в Запорожской области осложнилась ситуация, а под угрозой может оказаться город Гуляйполе.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко