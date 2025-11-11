Російська армія окупувала два села у Донецькій та Запорізькій областях – DeepState

Окупована Катеринівка. Фото: карта DeepState

Війська Росії окупували села Катеринівка на Донеччині та Новомиколаївка на Запоріжжі. Про це повідомили аналітики DeepState.



Загарбники також просунулися поблизу сіл Олександро-Калинове та Промінь Донецької області.



Крім того, російська армія просунулася біля сіл Солодке, Нове та Яблукове у Запорізькій області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку за минулу добу росіяни атакували 14 разів, на Покровському – українські війська відбили 63 штурми, на Гуляйпільському – сім.

Нагадаємо, що раніше у DeepState заявили, що у Запорізькій області ускладнилася ситуація, а під загрозою може опинитися місто Гуляйполе.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко