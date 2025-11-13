«Постійна боротьба»: Сирський розповів про бої на підступах та у міській забудові Покровська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Покровський напрямок залишається основним місцем наступу російських військ. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, на цьому напрямку фіксується найбільша кількість щоденних штурмів ЗС РФ.



«Тут зосереджена значна частина угруповання ворога, що діє на території України. Противник, зокрема, намагається скористатися складними погодними умовами. Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка та захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових для своєчасного забезпечення наших захисників усім необхідним та безперебійної евакуації поранених», – сказав Сирський.



Головком зазначив, що на підступах до Покровська та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами окупантів.



«Рідше – знищення легкої ворожої техніки. Військовослужбовці ЗСУ роблять все, щоб унеможливити пересування та закріплення противника. Про контроль росіян над містом чи оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться», – додав він.

Нагадаємо, що днями російські війська на легкій техніці масовано штурмували Покровськ, внаслідок чого у загарбників є успіх.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко