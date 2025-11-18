Російська армія «Смерчем» та БПЛА вдарила по Костянтинівці: у місті пошкоджені багатоповерхівки та музей

Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

18 листопада російські війська трьома ракетами РСЗВ «Смерч» вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Пошкоджені шість багатоповерхових будинків. Без постраждалих.



Пізніше окупанти атакували місто FPV-дроном. Пошкоджені багатоповерховий будинок, краєзнавчий музей та «Пункт незламності», де видавалася гуманітарна допомога, а жителі могли підзарядити телефони, скористатися інтернетом та набрати очищену воду. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що 17 листопада російські війська обстріляли Краматорську громаду на Донеччині, внаслідок чого поранений чоловік.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко