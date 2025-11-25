Російська армія хоче перерізати сухопутне сполучення між Покровськом та Мирноградом – ЗСУ

Ситуація в районі Покровська та Мирнограда. Фото: карта DeepState

Російські війська тиснуть на місто Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Характер дій окупантів свідчить про наміри найближчим часом перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом.



«Росіяни мають намір оточити місто, рухаючись у бік сіл Рівне та Світле. Десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога у районі села Красний Лиман. Північну частину Мирнограду росіяни намагаються штурмувати малими піхотними групами. Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує дрони. Підсилюємо наше угруповання у місті для захисту південних околиць. У цій зоні противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб просування», – розповіли у корпусі.

Нагадаємо, що у Покровськ та Мирноград організовуються додаткові логістичні шляхи.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко