В Покровске продолжаются бои вдоль всей линии железнодорожного полотна

Продолжаются бои по линии железнодорожного пути. Фото: скриншот

Силы обороны сдерживают российских оккупантов в Покровске от дальнейшего продвижения. Сейчас продолжаются бои по всей линии железнодорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе 7 корпуса ДШВ.



«Украинские военные, в частности 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» во взаимодействии с другими подразделениями проводят южнее железной дороги рейды для организации засад и уничтожения врага. Продолжаются боевые столкновения в центральной части Покровска», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки штурмовые подразделения уничтожили 21 захватчика. Работают операторы FPV по российским целям в городе.



Оккупанты пытаются продолжить продвижение в северную часть города, они пытаются накапливаться, а также готовить почву для дальнейшего наступления, в частности налаживать спутниковую связь.



Ранее мы писали, что DeepState опубликовал новые кадры, на которых видно, что российские пропагандистские съемочные группы уже работают в центральных и южных районах Покровска Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»