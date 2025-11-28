Россия атакует Украину «шахедами» сразу с трех направлений

«Шахеды» вновь атакуют Украину сразу с нескольких направлений. Вечером 28 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили о масштабном применении ударных дронов: воздушная тревога была объявлена в ряде областей одновременно.



По данным военных, российские беспилотники двигались минимум с трех направлений. Их полеты фиксировали почти по всей стране — в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Одесской и Винницкой областях.



Силы ПВО отслеживают маршруты дронов и предупреждают о возможных изменениях их направления.

Напомним, сегодня в Краматорской громаде Донецкой области под удар попал частный сектор. Захватчики для атаки использовали БПЛА «Герань-2»/«Шахед».



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»