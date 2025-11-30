Российские дроны окончательно сожгли Дворец спорта в Доброполье

Уничтоженный Дворец спорта в Доброполье

30 ноября 2025 года российские войска вновь нанесли удар по Доброполью в Донецкой области. По предварительным данным, атака была осуществлена ударными беспилотниками.



Несколько дронов достигли цели, что привело к повреждению жилых домов и административных построек. Одним из наиболее пострадавших объектов стал городской Дворец спорта — удар пришелся прямо по зданию. На месте попадания возник пожар.

Оценивается масштаб разрушений, информация о пострадавших уточняется.

Пожар после российских ударов по Доброполью

Напомним, более полутора тысяч ударов было нанесено по Донецкой области за сутки.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»