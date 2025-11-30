Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские дроны окончательно сожгли Дворец спорта в Доброполье
30 ноября 2025, 16:06

30 ноября 2025 года российские войска вновь нанесли удар по Доброполью в Донецкой области. По предварительным данным, атака была осуществлена ударными беспилотниками.

Несколько дронов достигли цели, что привело к повреждению жилых домов и административных построек. Одним из наиболее пострадавших объектов стал городской Дворец спорта — удар пришелся прямо по зданию. На месте попадания возник пожар.

Оценивается масштаб разрушений, информация о пострадавших уточняется.

Пожар после российских ударов по ДобропольюПожар после российских ударов по Доброполью

Пожар после российских ударов по ДобропольюПожар после российских ударов по Доброполью

Напомним, более полутора тысяч ударов было нанесено по Донецкой области за сутки.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

