Російські дрони остаточно спалили Палац спорту у Добропіллі

Знищений Палац спорту у Добропіллі

30 листопада 2025 року російські війська знову завдали удару по Добропіллю в Донецькій області. За попередніми даними, атаку було здійснено ударними безпілотниками.



Декілька дронів досягли цілі, що призвело до пошкодження житлових будинків та адміністративних споруд. Одним із найбільш постраждалих об'єктів став міський Палац спорту — удар припав прямо по будівлі. На місці влучання виникла пожежа.

Оцінюється масштаб руйнувань, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Пожежа після російських ударів по Добропіллю

Нагадаємо, понад півтори тисячі ударів було завдано по Донецькій області за добу.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»