«Верховный суд ЛНР» приговорил к 16 годам колонии женщину, которая пыталась помочь бойцам ВСУ попасть на подконтрольную Украине территорию

02 декабря 2025, 22:19

«Осужденная» оккупантами жительница Новоайдара. Фото: кадр из видео «Осужденная» оккупантами жительница Новоайдара. Фото: кадр из видео

Так называемый «Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» жительнице оккупированного поселка Новоайдар Луганской области. Об этом стало известно из заявления фейкового «суда».

Оккупанты утверждают, что женщина является противницей «проведения СВО» и «в ходе общения в мессенджере с неустановленным военнослужащим украинской военной разведки решила помочь в перемещении на подконтрольную Украине территорию скрывавшихся в ее квартире двух бойцов ВСУ».

«С этой целью она пошла в районную больницу, нашла и сфотографировала бланки медицинских документов и образцы выписок из истории болезни, отправила их при помощи мессенджера военнослужащему военной разведки для дальнейшего изготовления фиктивных документов. После получения медицинских документов от военнослужащего военной разведки поступило поручение распечатать эти документы и предоставить их вместе с двумя сим-картами военнослужащим ВСУ, скрывавшимся в ее квартире, с целью перемещения на территорию Украины под видом больных», – сказали в «суде».

Захватчики заявили, что «действия двух военных ВСУ, направлявшихся в сторону подконтрольной Украине территории, были пресечены на блокпосте, где они сообщили, куда направляются, и обстоятельства перемещения».

Псевдосуд признал женщину «виновной» в совершении «государственной измены» и приговорил ее к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что в сентябре «Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» мужчине, которого оккупанты обвиняют в «шпионаже» для спецслужб Украины.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

