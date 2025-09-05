«Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» мужчине, которого оккупанты обвиняют в «шпионаже» для спецслужб Украины

Осужденный оккупантами Артем Матвеев. Фото: кадр из видео

Так называемый «Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Украины Артема Матвеева. Об этом стало известно из сообщения фейковой «Прокуратуры ЛНР».



Оккупанты утверждают, что якобы «в январе 2023 года Матвеев добровольно собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих на территории Луганской области».



«Данные он передавал украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера», – сказали в оккупационном ведомстве.



Псевдосуд «приговорил» мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Напомним, что в августе «Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» женщине, которую оккупанты обвиняют в «шпионаже» за военными РФ.