ВСУ почти зачистили от российских войск Купянск – Зеленский

Ситуация в Купянске. Фото: карта DeepState

Украинская армия имеет успех на Купянском направлении. Об этом в Париже во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном завил президент Украины Владимир Зеленский.



При этом, по словам президента, Россия говорит о якобы «захвате» города Купянск.



«А мы, если честно, почти всех вычистили из этого города. То есть к этой информации мы все должны относиться объективно», – сказал Зеленский.

Напомним, что в ВСУ опровергли заявления Минобороны России о «захвате» поселков под городами Лиман и Дружковка на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко