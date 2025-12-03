Украинские пилоты дронов уничтожили танки российской армии на окраинах Мирнограда

Уничтоженные российские танки на окраинах Мирнограда. Фото: кадр из видео

Операторы беспилотников уничтожили два российских танка на окраинах города Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



Бронетехника двигалась по полю. Один из танков застрял в противотанковом рве, после чего машины взяли под огневой контроль. По результатам операции цели уничтожены.

Напомним, что танкисты ВСУ не дали российским штурмовикам прорваться на Лиманском направлении, вся группа оккупантов уничтожена.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко