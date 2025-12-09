Путин заявляет о «взятии» Покровска, но украинцы поднимают флаг — ВВС

Фото: BBC/Matthew Goddard

Британская ВВС сообщает, что Покровск продолжает удерживаться украинскими силами, несмотря на заявления Владимира Путина о якобы «захвате» города.



Украина действительно теряет отдельные позиции в стратегически важном направлении, однако оборона не сломлена. Для России Покровск — очередная цель на пути к контролю над Донбассом. Для Украины — символ того, что борьба продолжается, а город не сдаётся без боя.



В одном из украинских командных пунктов, расположенном на расстоянии от линии фронта, радиоэфир не умолкает. На мониторах — десятки изображений с дронов, по которым бойцы синхронно корректируют удары по российским позициям в городе.



Командир штурмового полка Юрий, позывной «Скала», показывает на экран: северная часть Покровска продолжает держаться. Кремлёвские заявления о «взятии» города — не соответствуют действительности.



«По рации звучит короткая команда — поднять флаг. Двое бойцов выбегают из укрытия и на несколько секунд поднимают жёлто-голубой флаг над разрушенной улицей, пока противник не успел открыть огонь. Почти сразу после этого они возвращаются в безопасное место», — говорится в сообщении.

Напомним, армия РФ оккупировала села Лысовка, Сухой Яр, Гнатовка, Рог и Новопавловка Донецкой области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»