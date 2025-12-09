Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Путин заявляет о «взятии» Покровска, но украинцы поднимают флаг — ВВС
09 декабря 2025, 16:56

Путин заявляет о «взятии» Покровска, но украинцы поднимают флаг — ВВС

Фото: BBC/Matthew Goddard Фото: BBC/Matthew Goddard

Британская ВВС сообщает, что Покровск продолжает удерживаться украинскими силами, несмотря на заявления Владимира Путина о якобы «захвате» города.

Украина действительно теряет отдельные позиции в стратегически важном направлении, однако оборона не сломлена. Для России Покровск — очередная цель на пути к контролю над Донбассом. Для Украины — символ того, что борьба продолжается, а город не сдаётся без боя.

В одном из украинских командных пунктов, расположенном на расстоянии от линии фронта, радиоэфир не умолкает. На мониторах — десятки изображений с дронов, по которым бойцы синхронно корректируют удары по российским позициям в городе.

Командир штурмового полка Юрий, позывной «Скала», показывает на экран: северная часть Покровска продолжает держаться. Кремлёвские заявления о «взятии» города — не соответствуют действительности.

«По рации звучит короткая команда — поднять флаг. Двое бойцов выбегают из укрытия и на несколько секунд поднимают жёлто-голубой флаг над разрушенной улицей, пока противник не успел открыть огонь. Почти сразу после этого они возвращаются в безопасное место», — говорится в сообщении.

Напомним, армия РФ оккупировала села Лысовка, Сухой Яр, Гнатовка, Рог и Новопавловка Донецкой области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Покровск
Прочее
Продвижение ВС РФ на Донетчине бои за Покровск
Организации
Ввс

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
12:52
Сальдо предложил Беларуси часть Херсонского побережья под «курорты»
12:26
Пушилин перенес главную елку Донецка на «после победы»
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Избивали, пытали, взорвали в машине: четверо военных РФ осуждены за убийство американца Рассела Бентли в Донецке
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
14:35
Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
21:55
Дрон упал в промзоне оккупированного Алчевска
15:15
Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском
13:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:57
В Скадовске подорвали автомобиль «Нива» с оккупантами
12:15
РФ перебрасывает морпехов через Мариуполь на Гуляйполе
10:44
«Призраки» ГУР за две недели уничтожили 8 целей в Крыму
21:15
ВСУ атаковали полигон на захваченной Донетчине: есть жертвы и раненые
17:18
Оккупанты расширяют границы Луганска. Что известно
16:17
Оккупационные власти сообщили о повреждениях в больнице Сватово
15:59
«Призраки» ГУР уничтожили истребитель МиГ-29 оккупантов в аннексированном Крыму
15:26
27 газовых баллонов для Курахово: дорого и небезопасно
13:07
В оккупированном Луганске огромные очереди в поликлиниках из-за гриппа
11:33
Блокировка FaceTime в РФ: Кремль отрезал связь украинцам в оккупации
10:01
Россия блокирует VPN: риск полной изоляции жителей оккупированных регионов
22:13
В Донецке и Макеевке зафиксирована массовая атака дронов: более 50 БПЛА в небе
16:59
Россия начала выдавать свои биометрические загранпаспорта жителям оккупированной Донетчины
16:27
ВСУ уничтожили три разведывательные БПЛА в аннексированном Крыму
все новости
20:08
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
20:03
В ВСУ рассказали, где российские войска пытаются закрепиться в Мирнограде
19:09
Барабаш объяснил, почему ушел с должности главы Авдеевской ГВА
18:29
Российская армия пытается проникать в северную часть Покровска – ВСУ
17:50
Правительство работает над сокращением графиков отключений света в Украине
17:34
ССО поразили склады с беспилотниками и топливом в оккупированном Донецке и на захваченной Луганщине
17:30
Украинский танк уничтожил оккупантов в пятиэтажке в Родинском
17:11
Дружковка 10 декабря на семь часов полностью останется без света
16:56
Путин заявляет о «взятии» Покровска, но украинцы поднимают флаг — ВВС
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:16
Двое гражданских погибли из-за атак российских дронов на Сумщине
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
15:35
В УМПБ-5 выявили доплеровский измеритель скорости для воздушного подрыва
15:34
Без проверки военного учета не возьмут на работу
15:12
При обстреле Константиновки ранен один человек
14:44
Военнослужащего ТЦК задержали в Запорожье по подозрению в убийстве гражданского
14:41
Силы обороны стабилизировали линию фронта в Днепропетровской области
13:55
Украинский танк «Оплот‑Т» замечен в боевых действиях между Таиландом и Камбоджей
13:23
Экс-ведущему пророссийских каналов грозит до 8 лет за оправдание войны РФ
13:22
В Райгородке при пожаре погиб мужчина
12:59
Зеленский уволил начальника Авдеевской ГВА Виталия Барабаша
12:58
От гордости украинской металлургии до базы российского ВПК: как Алчевский меткомбинат стал мишенью для ВСУ
12:52
Сальдо предложил Беларуси часть Херсонского побережья под «курорты»
12:30
Артиллеристы 63-й бригады поразили оккупанта выстрелом с 12 км
12:26
Пушилин перенес главную елку Донецка на «после победы»
11:55
Казахстан вводит годовой контроль экспорта для ограничения обхода санкций РФ
11:42
«Начал разваливаться еще в воздухе»: В России разбился последний транспортник Ан-22
11:37
В Троицке РФ отказались от памятника «Семья солдата СВО»
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
10:58
Армия РФ вечером дронами снова ударила по Краматорску: много повреждений
все новости
ВИДЕО
Экс-глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Фото: Барабаш в Фейсбук Барабаш объяснил, почему ушел с должности главы Авдеевской ГВА
09 декабря, 19:09
Удар по складу с топливом на оккупированной Луганщине. Фото: кадр из видео ССО поразили склады с беспилотниками и топливом в оккупированном Донецке и на захваченной Луганщине
09 декабря, 17:34
Выстрел из танка ВСУ по многоэтажке с оккупантами в Родинском. Украинский танк уничтожил оккупантов в пятиэтажке в Родинском
09 декабря, 17:30
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
09 декабря, 16:28
Предварительно выстрел украинского танка «Оплот‑Т» на вооружении Таиланда. Украинский танк «Оплот‑Т» замечен в боевых действиях между Таиландом и Камбоджей
09 декабря, 13:55
Момент прилета снаряда по оккупанту. Артиллеристы 63-й бригады поразили оккупанта выстрелом с 12 км
09 декабря, 12:30

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор