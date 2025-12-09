Путін заявляє про «захоплення» Покровська, але українці підіймають прапор — ВВС

Фото: BBC/Matthew Goddard

Британське видання ВВС повідомляє, що Покровськ продовжує утримуватися українськими силами, попри заяви Володимира Путіна про нібито «захоплення» міста.



Так, Україна втрачає окремі позиції на цьому стратегічно важливому напрямку, однак оборона не зламана. Для Росії Покровськ — черговий крок до контролю над Донбасом. Для України — символ того, що боротьба триває, а місто не здається без бою.



В одному з українських командних пунктів, розташованому на відстані від лінії фронту, радіоефір не вщухає. На моніторах — десятки зображень із дронів, за якими бійці синхронно коригують удари по російських позиціях у Покровську.



Командир штурмового полку Юрій, позивний «Скала», показує на екран: північна частина міста й досі тримається. Кремлівські заяви про «взяття» Покровська — вигадка.



«По рації лунає коротка команда — підняти прапор. Двоє бійців вибігають зі схованки й на кілька секунд здіймають жовто-блакитний прапор над зруйнованою вулицею, поки противник не встиг відкрити вогонь. Майже відразу після цього вони повертаються в безпечне місце», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, армія РФ окупувала села Лисівка, Сухий Яр, Гнатівка, Ріг та Новопавлівка Донецької області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»