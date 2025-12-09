На определенном этапе украинской армии уже не было в Покровске, но ВСУ удалось отбить часть города – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Осенью на определенном этапе из-за ограниченных возможностей уже не было украинских войск в городе Покровск Донецкой области. Об это во время встречи с руководителями и редакторами медиа сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает «Суспільне».



Однако, по его словам, с 15 ноября в результате наступательных действий ВСУ смогли взять под контроль около 13 квадратных километров территории в пределах Покровска.



«Продолжаем удерживать северную часть города примерно по железнодорожному пути. Кроме того, западнее Покровска мы зачистили и контролируем около 54 квадратных километров. Мы только увеличиваем численность своей группировки в пределах Покровска», – сказал главком.

Напомним, что российская армия пытается проникать в северную часть Покровска.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко