Російські авіація та БПЛА вдарили по Костянтинівці: значні руйнування у житловому секторі, є загиблі

12 грудня російська авіація скинула керовану авіабомбу ФАБ-250 на місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Удар спричинив значні руйнування в житловому секторі. Загинули дві людини.



Пізніше окупанти атакували місто FPV-дроном. Пошкоджений легковий автомобіль волонтерської організації ГО «Рука порятунку». Машина використовувалася виключно для гуманітарних потреб та допомоги місцевим жителям. Без постраждалих.

Нагадаємо, що 11 грудня російські війська з артилерії обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого є поранена.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко