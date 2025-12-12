Российские войска из артиллерии обстреляли Константиновку: есть раненый

11 декабря в 16:00 российские войска из ствольной артиллерии нанесли удар по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, в результате обстрела ранения получил один человек.



«Повреждения отсутствуют», – отметил начальник Константиновской ГВА.

Напомним, что 11 декабря «Шахед» атаковал город Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены административные здания и столовая.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко