Россияне массированно атаковали Одесскую и Николаевскую области: повреждены энергообъекты, есть пострадавшие

Россияне атаковали Украину. Фото: ГСЧС

Российская армия в ночь на 13 декабря нанесла удары по Одессе, Одесской и Николаевской области. В результате ударов есть пострадавшие.



По данным начальника Одесской ОВА, на протяжении ночи есть повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.



В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением.





По предварительным данным, два человека пострадали. Информация о погибших не поступала.



Начальник Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, известно о пяти пострадавших в Николаеве. Госпитализированы три человека – 43-летний мужчина, 48-летняя женщина и 16-летняя девушка. У всех состояние средней тяжести. Двум людям медицинская помощь оказана амбулаторно.



Ранее мы писали, что ночью 13 декабря массированно обстреляла энергетическую инфраструктуру в некоторых регионах Украины.