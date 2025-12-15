Удар по подлодке РФ в Новороссийске: повреждена корма

Момент взрыва на месте, где располагалась подлодка.

OSINT-аналитики обнародовали новые детали поражения российской подводной лодки в порту Новороссийска. По данным исследователей Telegram-канала Dnipro Osint, анализ последних спутниковых снимков свидетельствует: во время взрыва наибольшие повреждения получила кормовая часть субмарины.

Место взрыва и поврежденный участок подлодки.

С аналогичной оценкой выступил и аналитический ресурс «Око Гора ✙». Там отмечают, что удар, вероятно, пришелся на моторное отделение подводной лодки — в частности в районе винта, что могло существенно повлиять на ее ход и боеспособность.



Кроме того, OSINT-исследователи уже провели геолокацию инцидента. По их данным, взрыв произошел в районе Восточный города Новороссийск, где расположены военные причалы Черноморского флота РФ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами ВСУ провели уникальную спецоперацию в порту Новороссийска. Впервые в истории была поражена российская подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» с помощью подводных дронов Sub Sea Baby.

СБУ вразила підводний човен рф у Новоросійську



Деталі за посиланням https://t.co/2PjfguPVnM pic.twitter.com/pU2LIr7DP0 — СБ України (@ServiceSsu) December 15, 2025

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»