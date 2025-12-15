Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Удар по подлодке РФ в Новороссийске: повреждена корма
15 декабря 2025, 18:14

15 декабря 2025, 18:14

Удар по подлодке РФ в Новороссийске: повреждена корма

Момент взрыва на месте, где располагалась подлодка. Момент взрыва на месте, где располагалась подлодка.

OSINT-аналитики обнародовали новые детали поражения российской подводной лодки в порту Новороссийска. По данным исследователей Telegram-канала Dnipro Osint, анализ последних спутниковых снимков свидетельствует: во время взрыва наибольшие повреждения получила кормовая часть субмарины.

Место взрыва и поврежденный участок подлодки.

С аналогичной оценкой выступил и аналитический ресурс «Око Гора ✙». Там отмечают, что удар, вероятно, пришелся на моторное отделение подводной лодки — в частности в районе винта, что могло существенно повлиять на ее ход и боеспособность.

Кроме того, OSINT-исследователи уже провели геолокацию инцидента. По их данным, взрыв произошел в районе Восточный города Новороссийск, где расположены военные причалы Черноморского флота РФ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами ВСУ провели уникальную спецоперацию в порту Новороссийска. Впервые в истории была поражена российская подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» с помощью подводных дронов Sub Sea Baby.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Другое
Новороссийск
Прочее
Потери техники РФ удар подводных дронов Sub Sea Baby подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка»
СБУ

