Удар по підводному човну РФ у Новоросійську: пошкоджено корму

Момент вибуху на місці, де розташовувався підводний човен.

OSINT-аналітики оприлюднили нові деталі ураження російського підводного човна в порту Новоросійська. За даними дослідників Telegram-каналу Dnipro Osint, аналіз останніх супутникових знімків свідчить: під час вибуху найбільших пошкоджень зазнала кормова частина субмарини.

Місце вибуху та пошкоджена ділянка підводного човна.

З подібною оцінкою виступив і аналітичний ресурс «Око Гора ✙». Там зазначають, що удар, імовірно, припав на моторне відділення підводного човна — зокрема в районі гвинта, що могло суттєво вплинути на його хід та боєздатність.



Крім того, OSINT-дослідники вже провели геолокацію інциденту. За їхніми даними, вибух стався в районі Восточний міста Новоросійськ, де розташовані військові причали Чорноморського флоту РФ.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами ЗСУ провели унікальну спецоперацію в порту Новоросійська. Вперше в історії було уражено російський підводний човен проєкту 636.3 «Варшавянка» за допомогою підводних дронів Sub Sea Baby.

СБУ вразила підводний човен Росії у Новоросійську



Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»