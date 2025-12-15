ЗСУ ліквідували колишнього «міністра ДНР» під Покровськом

Перший «міністр молоді, спорту та туризму ДНР» Михайло Мішин. Фото: російські ЗМІ

У боях під містом Покровськ на Донеччині загинув перший «міністр молоді, спорту та туризму ДНР» Михайло Мішин. Про це стало відомо із заяви так званого «тимчасового виконувача обов'язків міністра спорту та туризму ДНР» Євгена Ширшова.



Ширшов стверджує, що Мішин нібито пішов на фронт з початком повномасштабної війни.



Мішин обіймав посаду псевдоміністра з 2014 до 2017 року.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко