ВСУ уничтожили колонну техники российской армии под Покровском

Уничтоженная колонна российской техники под Покровском. Фото: кадр из видео

Операторы дронов 155-й механизированной бригады ВСУ поразили российскую колонну мототехники и квадроциклов вблизи поселка Шевченко Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Этот поселок находится около пяти километров южнее города Покровск.



«Группа россиян двигалась по полевой дороге, когда по вражеским целям начали работать дроны украинских военных. Попытки некоторых захватчиков спрятаться в тоннеле стали для них роковыми», – заявили в ГВ «Восток».

Напомним, что ВСУ ликвидировали бывшего «министра ДНР» под Покровском.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко