ВСУ и ГУР выровняли линию фронта и уничтожили полк российской армии на Лиманском направлении – 3-й АК

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState

3-й армейский корпус ВСУ и ГУР проводят совместные штурмовые действия на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 3-го АК.



По словам военных, в результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил на этом направлении.



«За время сотрудничества ликвидирован полк армии РФ, а значительное количество оккупантов захвачено в плен. Действия украинских военных лишают врага возможности маневра и создают предпосылки для дальнейших решений на направлении», – заявили в корпусе.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко