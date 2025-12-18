ЗСУ та ГУР вирівняли лінію фронту та знищили полк російської армії на Лиманському напрямку – 3-й АК

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState

3-й армійський корпус ЗСУ та ГУР проводять спільні штурмові дії на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 3-го АК.



За словами військових, внаслідок злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил на цьому напрямку.



«За час співпраці ліквідований полк армії РФ, а значна кількість окупантів захоплена в полон. Дії українських військових позбавляють ворога можливості маневру та створюють передумови для подальших рішень на напрямку», – заявили у корпусі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко