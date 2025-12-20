Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Из-за российских обстрелов в Донецкой области погиб человек, еще двое получили ранения — Нацполиция
20 декабря 2025, 11:18

Из-за российских обстрелов в Донецкой области погиб человек, еще двое получили ранения — Нацполиция

Последствия российского обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области 19 декабря. Фото: Нацполиция Последствия российского обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области 19 декабря. Фото: Нацполиция

В пятницу, 19 декабря, в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, двое получили ранения. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Отмечается, что под огнем находились 13 населенных пунктов: города Белозерское, Дружковка, Краматорск, Лиман, села Брусовка, Веровка, Завидо-Кудашево, Маньки, Мировое, Новотроицкое, Селезневка, Сергеевка, Софиевка.

Разрушения зафиксированы на 20 гражданских объектах, из них 9 — жилые дома.

В результате удара FPV-дрона в селе Маньки погиб мирный житель, поврежден автомобиль.

В Лимане травмированы двое мирных жителей, повреждены учебное заведение, нежилое помещение.

По Краматорску россияне ударили тремя бомбами «КАБ-250» – повреждены 2 гражданских автомобиля.

В Дружковке в результате обстрелов был разрушен частный дом.

Софиевку враг атаковал БпЛА «Герань-2» — повреждены 2 дома.

В результате попадания БпЛА «Ланцет» в Сергеевке повреждено транспортное средство.

По Селезневке войска России ударили тремя БпЛА «Герань-2» – разрушили 5 домов. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Война войска РФ обстрелы Донецкой области
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
15:54
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
12:59
Оккупанты сократили на 84% количество работников Мариупольского металлургического комбината: в СМИ рассказали, что известно
18:17
Блокировка связи в оккупации. Известно, как украинцы могут дозвониться родным в Украину
15:05
ВСУ поразили склад беспилотников и сосредоточение живой силы российской армии в оккупированных Макеевке и Донецке
13:13
СБУ ударила по технике РФ в Бельбеке на сотни миллионов долларов
13:02
В Алчевске массово распространяется стрептодермия среди школьников
09:59
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков
21:21
В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
18:09
Донецк собираются расширять за счет разрушенной Марьинки
17:03
В оккупированном Луганске объявили о ликвидации десятков домов
16:50
Захватчики используют железную дорогу на оккупированной Донетчине для транзита оружия
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
13:03
В Мелитополе доступ к пенсиям ограничили онлайн-записью
12:00
Шахты, заводы и логистика: Россия выстраивает военную экономику на захваченных территориях
20:55
Дроны атаковали оккупированный Донецк: над городом поднимался черный дым
14:55
В Крыму «национализировали» имущество Александра Усика: его обвинили в поддержке ВСУ
14:04
В Пологах погибла женщина: оккупанты заявляют об обстрелах
12:28
Фрески оккупантов и музей памяти: два разных Мариуполя
12:12
На ВОТ учителей оставляют без зарплат — данные ЦНС
10:32
Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте
09:35
ФСБ отчиталась о задержании 16-летнего подростка в Мариуполе по делу о «поджогах вышек связи»
21:59
Пушилин заявил, что «запустят электрички» между оккупированными Донецком, Мариуполем и Макеевкой
17:17
На ВОТ с 1 января истекает срок замены автономеров и документов
14:57
DeepState: за почти четыре года полномасштабной войны РФ оккупировала 23% Донецкой области
10:25
В захваченном Северскодонецке до сих пор нет отопления
17:47
БПЛА повредил фасад и окна дома в Буденновском районе Донецка
14:04
ВСУ ударили по Афипскому НПЗ и нефтебазе под Волгоградом — Генштаб
все новости
14:11
На карте Deep State Мирноград Покровского района перешел в серую зону: что это значит
13:20
По данным разведки США, Путин намерен захватить всю Украину — Reuters
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
11:18
Из-за российских обстрелов в Донецкой области погиб человек, еще двое получили ранения — Нацполиция
10:25
Атака украинских дронов в Каспийском море: куда ударили Силы обороны
10:05
В Славянске из-за атаки российского дрона погиб мужчина
09:24
Россияне ударили ракетами по Одесскому району: 8 человек погибли, 27 ранены
08:01
За сутки по Запорожской области — 713 ударов: ранены 10 человек
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
22:07
В РФ умер командир 88-й бригады «Эспаньола» Станислав «Испанец» Орлов: он приказывал убивать украинских пленных
21:32
Россияне ударили по Лиману, есть раненые
21:18
За неделю волонтеры эвакуировали из Дружковки и Алексеево-Дружковки более 50 человек
20:57
Из Константиновской громады эвакуировали еще двух людей
20:07
Из-за аварии Дружковка осталась без света
19:46
Краматорск частично без света
18:54
ВСУ уничтожили скопление бронетехники оккупантов возле Покровска
17:59
Армия РФ вечером нанесла три удара по Краматорску
17:45
«Потихоньку идут в мир фантазий»: в ВСУ ответили на слова Путина о «захвате» половины Лимана
17:05
В Турции нашли российский разведывательный дрон Орлан-10
16:49
В Запорожской области Легион «Свобода России» взорвал важную ж/д артерию оккупантов
16:36
Российская армия пытается обойти Северск: в ВСУ назвали направление
16:36
Дрон ВСУ уничтожил Т-90М на Покровском направлении
16:27
Миллионы живущих в России украинцев должны проголосовать на украинских выборах — Путин
16:10
Путин заявил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в Украине: официально только на Донетчине от рук оккупантов погибли тысячи
15:54
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
15:53
Оккупанты ударили по селу в Александровской громаде, вспыхнул пожар
15:47
Австралия передала Украине последнюю партию танков Abrams
15:35
ВСУ продвинулись на Покровском и Славянском направлениях – ISW
14:24
Путин считает нападение на Европу чушью, но рекордно тратит на армию
все новости
ВИДЕО
Силы обороны сорвали штурм РФ возле Покровска. Фото: скриншот ВСУ уничтожили скопление бронетехники оккупантов возле Покровска
19 декабря, 18:54
Разведка показала видео спецоперации в Запорожской области. Фото: ГУР В Запорожской области Легион «Свобода России» взорвал важную ж/д артерию оккупантов
19 декабря, 16:49
Танк Т-90М после сброса термобарической гранаты. Дрон ВСУ уничтожил Т-90М на Покровском направлении
19 декабря, 16:36
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
19 декабря, 15:54
Путин Путин считает нападение на Европу чушью, но рекордно тратит на армию
19 декабря, 14:24
В сети появилось видео удара дронов по танкеру «теневого флота» РФ В сети появилось видео удара дронов по танкеру «теневого флота» РФ
19 декабря, 13:43

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор