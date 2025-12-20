Из-за российских обстрелов в Донецкой области погиб человек, еще двое получили ранения — Нацполиция

Последствия российского обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области 19 декабря. Фото: Нацполиция

В пятницу, 19 декабря, в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, двое получили ранения. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Отмечается, что под огнем находились 13 населенных пунктов: города Белозерское, Дружковка, Краматорск, Лиман, села Брусовка, Веровка, Завидо-Кудашево, Маньки, Мировое, Новотроицкое, Селезневка, Сергеевка, Софиевка.

Разрушения зафиксированы на 20 гражданских объектах, из них 9 — жилые дома.

В результате удара FPV-дрона в селе Маньки погиб мирный житель, поврежден автомобиль.

В Лимане травмированы двое мирных жителей, повреждены учебное заведение, нежилое помещение.

По Краматорску россияне ударили тремя бомбами «КАБ-250» – повреждены 2 гражданских автомобиля.

В Дружковке в результате обстрелов был разрушен частный дом.

Софиевку враг атаковал БпЛА «Герань-2» — повреждены 2 дома.

В результате попадания БпЛА «Ланцет» в Сергеевке повреждено транспортное средство.

По Селезневке войска России ударили тремя БпЛА «Герань-2» – разрушили 5 домов.