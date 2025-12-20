Через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще двоє дістали поранення — Нацполіція

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 19 грудня. Фото: Нацполіція

У п'ятницю, 19 грудня, внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула одна людина, двоє дістали поранення. Про це повідомляє поліція Донецької області.

Зазначається, що під вогнем знаходилося 13 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Лиман, села Брусівка, Вірівка, Завидо-Кудашеве, Маньки, Мирове, Новотроїцьке, Селезнівка, Сергіївка, Софіївка.

Руйнування зафіксовано на 20 цивільних об'єктах, з них 9 — житлові будинки.

Внаслідок удару FPV-дрону у селі Маньки загинула цивільна особа, пошкоджено автомобіль.

У Лимані травмовано двох мирних жителів, пошкоджено навчальний заклад, нежитлове приміщення.

По Краматорську росіяни вдарили трьома бомбами «КАБ-250» – пошкоджено 2 цивільні автомобілі.

У Дружківці внаслідок обстрілу було зруйновано приватний будинок.

Софіївку ворог атакував БпЛА «Герань-2» — пошкоджено 2 будинки.

Внаслідок влучення БпЛА «Ланцет» у Сергіївці пошкоджено транспортний засіб.

По Селезнівці війська Росії вдарили трьома БпЛА «Герань-2» — зруйнували 5 будинків.