Жительницу Донетчины осудили к 15 годам за госизмену

Жительницу Донецкой области приговорили к 15 годам за передачу ФСБ РФ координат ВСУ. Фото: прокуратура

В Украине признали виновной жительницу Покровского района в государственной измене, российская агентка получила 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



«В начале марта 2022 года 46-летняя жительница села Гнатовка в «Viber» передавала информацию военного характера сотруднику ФСБ РФ, который вышел на нее через ее знакомую. Понимая, что переданные ею данные могут нанести ущерб обороноспособности нашей страны, женщина присылала ему сведения о расположении личного состава Вооруженных Сил Украины в Запорожье», — говорится в сообщении.



В прокуратуре уточнили, что женщина передавала разведданные в виде скриншотов «Google Maps» с отмеченными участками и схематическими изображениями. При этом она добавляла голосовые сообщения с комментариями о способах блокирования украинских защитников на определенных стратегически важных локациях.



В сентябре 2022 года она была задержана, однако свою вину не признала.



Ранее мы писали, что суд приговорил жительницу Краматорска к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и сотрудничество с российской стороной.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»