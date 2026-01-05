У Часовому Яру російські війська намагаються накопичувати піхоту під прикриттям снігу – ЗСУ

Російські загарбники у Часовому Яру. Фото: кадр із відео

Спостерігається погіршення погоди у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 24-ї механізованої бригади ЗСУ.



Російська армія намагається накопичувати піхоту під прикриттям снігу, використовує реактивну артилерію та мототранспорт.



«Наші воїни знищують противника: уражають штурмові групи, артилерію та транспорт, точки зльоту пілотів та наземні роботизовані комплекси», – зазначили у 24-й ОМБр.

Нагадаємо, що на Слов'янському напрямку війська РФ намагаються обійти українські позиції, використовуючи дорогу з окупованого міста Сіверськ на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко