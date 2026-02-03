В Дружковке задержан корректировщик ударов РФ

Фото: Служба безопасности Украины

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области мужчину, который по заданию российских спецслужб корректировал артиллерийские и ракетные удары по прифронтовой Дружковке и близлежащим населенным пунктам.



Как установило следствие, на врага работал 41-летний местный житель. Мужчина практически не покидал жилье и ожидал полной оккупации области. В поле зрения российских спецслужб он попал после того, как самостоятельно написал в чат-бот ФСБ и сообщил о «готовности к сотрудничеству».



Из-за того, что фигурант избегал выхода на улицу, сбор разведданных он организовал через собственную мать, которая не знала о его связях с ФСБ. Под предлогом бытовых просьб и разговоров он использовал женщину для получения информации.



Задокументировано, что во время передвижений по городу — в частности, при получении волонтерской помощи — женщина обращала внимание на места возможного пребывания украинских защитников. После возвращения домой сын расспрашивал ее о локациях Сил обороны, а также о передвижении военных колонн в направлении линии фронта.



Полученные сведения агент сразу передавал своему куратору, который поручил ему корректировку огня армии РФ. С помощью этой информации оккупанты планировали выявлять и обстреливать позиции украинских военных.



Контрразведчики СБУ задержали агента по месту проживания. Параллельно были проведены дополнительные меры для защиты позиций Сил обороны в зоне активности вражеской разведки.



Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с ФСБ. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — «государственная измена, совершенная в условиях военного положения».



Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»