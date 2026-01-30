Зеленський запросив Путіна приїхати на переговори до Києва

Президент запросив Путіна приїхати на переговори до Києва. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привселюдно запросив главу Кремля Володимира Путіна до української столиці. За словами глави держави, їхня зустріч у Москві неможлива. Про це він повідомив під час зустрічі з українськими журналістами.



«Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним у Москві. Це те саме, що з Путіним зустрічатися в Києві. Я також можу запросити його до Києва, хай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він зважиться, звісно. Я казав: будь-який реальний формат зустрічі лідерів підходить. Не знаю, який вона дасть результат. Але точно більший, ніж те, що відбувається сьогодні», — сказав Зеленський.



Президент додав, що Україна серйозно ставиться до необхідності закінчити війну та виступає за те, щоб до процесу було залучено до європейців.



Раніше ми писали, що в Абу-Дабі делегації Києва, Москви та Вашингтона під час останніх переговорів говорили про енергетичне перемир'я. За словами президента України Володимира Зеленського, в Україні розраховують, що домовленості виконуватимуться.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»