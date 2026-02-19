Дезертир у Ростовській області підірвав себе і поліцейських

У селі Миколаївка Неклинівського району Ростовської області 19 лютого стався вибух, унаслідок якого загинув дезертир, а поліцейські дістали травми. Інформація про це з'явилася у російських Telegram-каналах.
За даними «Блокнот Ростов», чоловік перебував у розшуку. Коли його знайшли, він підірвав себе та правоохоронців. СЗЧник загинув на місці, поліцейських доправили до лікарні з різними пораненнями.
Раніше повідомлялося, що чоловік самовільно залишив військову частину. Востаннє його бачили у магазині у центрі Покровського.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
