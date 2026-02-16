РФ зайняла Рівне і просунулась у районі Покровська

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

OSINT-проєкт DeepState оновив мапу бойових дій. Згідно з останніми даними аналітиків, російські війська окупували населений пункт Рівне на Донеччині.



Крім того, зафіксовано просування армії РФ у районах Покровська, Мирнограда та Родинського.

Скріншот: DeepState



У проєкті уточнили, що зміни відображено на оновленій мапі: «Мапу оновлено. Ворог окупував Рівне, а також просунувся у Покровську, Мирнограді та Родинському».

Нагадаємо, ДРГ росіян прорвалися до району фермерських господарств Покровська: ЗСУ знищили усіх.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»