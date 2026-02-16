Росіяни зосередили сотні одиниць техніки на рембазі під Джанкоєм

Фото: АТЕШ

На тимчасово окупованій території Криму зафіксовано активну діяльність Збройних сил РФ на ремонтній базі поблизу Джанкоя. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».



За даними агентів руху, на ремонтному майданчику на північ від села Новостепове наразі перебувають кілька сотень одиниць військової техніки. Об’єкт фактично функціонує як повноцінний логістичний і ремонтний центр російської армії.

Фото: АТЕШ

Попри постійну ротацію техніки, її кількість залишається стабільно високою. Окупаційні війська розгорнули на території табору додаткові системи протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби, намагаючись убезпечити об’єкт від можливих ударів.

Фото: АТЕШ

У русі наголошують, що російське командування усвідомлює стратегічну важливість цієї локації, тому посилює її захист. Вся зібрана інформація вже передана Силам оборони України.