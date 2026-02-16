ЗСУ вдарили по зосередженню живої сили росіян на окупованих територіях

У ніч проти 16 лютого Сили оборони вразили район зосередження живої сили російських окупантів у районі селища Калинівка Запорізької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Також у відомстві уточнили, що українські військові вдарили по зосередженню живої сили росіян у районі села Березове на Дніпропетровщині.



Раніше ми писали, що Генеральний штаб ЗСУ повідомив про поразку одразу кількох важливих цілей противника на півдні Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

