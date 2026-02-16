Сили оборони вразили вузол зв'язку та пункт управління БПЛА на окупованій Донеччині

Українські військовослужбовці в неділю, 15 лютого, вразили зв'язок російських окупантів у тимчасово захопленому селі Новопавлівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Крім того, Сили оборони атакували пункт управління БПЛА окупантів у селі Затишок Донецької області.



Раніше ми писали, що Генеральний штаб ЗСУ повідомив про поразку одразу кількох важливих цілей противника на півдні Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

