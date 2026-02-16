Серця з портретами тирана: у Луганську роздавали листівки зі Сталіним

Фото з пропагандистського ресурсу

В окупованому Краснодоні Луганської області відбулася агітаційна акція з роздачі партійних газет. У повідомленнях проросійських ресурсів стверджується, що жителі міста «з радістю» приймали друковану продукцію, а всього було поширено понад три тисячі екземплярів.

Паралельно в окупованому Луганську активісти комуністичних організацій провели чергову акцію з роздачею листівок у формі серця із зображеннями Сталіна та Леніна.



Як пише «Українська правда», окрім них поширюються й інші варіанти — «дзержинтинки», «брежневтинки», «кліментинки». На листівках розміщуються гасла про «шанування радянських та православних свят».



Організацією подібних заходів у різні роки займалися структури, пов'язані з комуністичним рухом на окупованій території Луганщини, зокрема, «Союз комуністів Луганщини» та комсомольські організації, орієнтовані на КПРФ.

Акції нерідко супроводжувалися роздачею партійної преси, листівок та іншої агітаційної продукції. Окремий елемент пропагандистського наративу — твердження про «популярність» цих листівок серед населення.

У проросійських публікаціях регулярно наголошується, що «сталінтинки» нібито не викидають, а використовують як сувеніри: зберігають вдома, передають один одному чи розміщують у автомобілях. Підтвердити ці заяви незалежними джерелами неможливо.

Практика роздачі так званих «сталінтинок» та «ленінтинок» у Луганську не є новою. Першими з українських ЗМІ про роздачу таких листівок повідомили «Новини Донбасу».

Вісім років тому видання докладно писало про те, як 14 лютого в Луганську активісти «Союзу комуністів Луганщини» роздавали перехожим листівки із зображенням Йосипа Сталіна саме під виглядом «альтернативи валентинкам».



У наступні роки інформація про такі акції регулярно з'являлася у місцевих пабликах та на проросійських ресурсах. У повідомленнях фігурують дані про тисячі розданих листівок щорічно, проте ці цифри виходять виключно від самих організаторів і не перевіряються.



Підтверджень схожих акцій роздачі «сталінтинок» чи «ленінтинок» в інших містах Донбасу (Донецьк, Макіївка, Горлівка, Маріуполь тощо) не знайдено, що свідчить про те, що подібні акції за межі Луганська не виходили.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»