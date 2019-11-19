В госпитале Харькова умер раненый в зоне ООС командир 128-й бригады

В Харьковском военно-медицинском клиническом центре скончался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев, который получил тяжелое ранение в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.



«Сегодня, около 4:00 утра, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева», - сообщили в Генштабе.



Отмечается, что тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

12 ноября двое военнослужащих получили минно-взрывную травму вблизи Новотроицкого в зоне ООС. Одному оторвало стопу и перебило голень, у другого - открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги.