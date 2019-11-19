Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В госпитале Харькова умер раненый в зоне ООС командир 128-й бригады

19 ноября 2019, 09:18

В госпитале Харькова умер раненый в зоне ООС командир 128-й бригады

В Харьковском военно-медицинском клиническом центре скончался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев, который получил тяжелое ранение в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.

«Сегодня, около 4:00 утра, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева», - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

12 ноября двое военнослужащих получили минно-взрывную травму вблизи Новотроицкого в зоне ООС. Одному оторвало стопу и перебило голень, у другого - открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги.

ТЕГИ

Прочее
ситуация на фронте
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:51
Пушилин рассказал, что хочет «ДНР» от «особого статуса»
22:00
Главные новости Донбасса за неделю
10:55
В Донецке объяснили причину нехватки общественного транспорта
09:35
В «ДНР» считают, что новый закон об «особом статусе» Донбасса не нужен
09:05
В Донецке сточные воды затопили склад с зерном и приусадебный участок
08:15
Врачи в Горловке не могут рассказывать ОБСЕ о жертве без письменного разрешения боевиков
22:13
ОБСЕ подтвердила ранение жителя Донецка при обстреле
21:15
Выборы на Донбассе и «особый статус»: что готовит Киев ►
11:10
В Донецке рассказали о «наплыве» беременных подростков
10:09
Украина и «ДНР» показали разминирование территории у Петровского
22:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:30
В Донецке есть люди, которые до сих пор живут в бомбоубежище
11:57
«ДНР» заявила о задержании беглых преступников в Горловке
11:22
За незаконные перевозки из оккупации двое жителей Луганщины оштрафованы на 200 тысяч гривен
все новости
13:58
Зеленский выступил за переговоры о выборах на Донбассе после вывода оттуда боевиков
13:53
Посол: «Формулу Штайнмайера» можно имплементировать только после создания условий для выборов на Донбассе
13:47
Кремль еще не знает, будет ли итоговый документ «нормандского» саммита обязывающим
13:37
Зеленский ждет от встречи в «нормандском формате» конкретных сроков возвращения Донбасса
13:30
Порошенко не пришел на допрос по делу об Иловайской трагедии
13:07
Посол Германии: «Минск» будет продолжаться, даже если не удастся договориться о политическом урегулировании
12:48
Ляшко заявил, что место Геруса «на кладбище». Потом учточнил, что на «политическом»
12:30
АМКУ выписал почти 3 млн гривен штрафа автодорожникам Луганщины за нечестные тендеры
11:44
В «Слуге народа» пока не хотят говорить о согласовании «особого статуса» с ОРДЛО
11:41
Зеленский: Тимошенко предлагала свои кандидатуры на важные должности в обмен на поддержку в Раде
11:06
СМИ: Лидеры «нормандской четверки» могут подписать рамочный документ по Донбассу
11:05
В Кремле еще не знают, состоится ли двухстороння встреча Зеленского и Путина в Париже
10:04
У Зеленского обещают конфисковывать землю у россиян
09:48
Министр энергетики назвал неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту
09:18
В госпитале Харькова умер раненый в зоне ООС командир 128-й бригады
все новости
ВИДЕО
Захваченные РФ украинские корабли покинули Керчь
17 ноября, 11:19
Выборы на Донбассе и «особый статус»: что готовит Киев ►
16 ноября, 21:15
Как проходит украинизация школ Донбасса ►
15 ноября, 22:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция