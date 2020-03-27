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Заразившаяся COVID-19 жительница Донетчины находится в состоянии средней тяжести

27 марта 2020, 14:15

Заразившаяся COVID-19 жительница Донетчины находится в состоянии средней тяжести

Состояние 55-летней жительницы Бахмута, у которой накануне подтвердили коронавирус, оценивается как средней тяжести.

Об этом сообщил заместитель начальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко во время брифинга.

Он отметил, что женщина вернулась из Египта и была госпитализирована в Мирноградскую инфекционную больницу. «Первая проба была негативной, но по признакам было расценено, что женщина болеет коронавирусной инфекцией. Вторая проба оказалась позитивной», — рассказал Педенко. Представитель ДонОГА добавил, что пациентке оказывается вся необходимая помощь.

Также Педенко рассказал о состоянии здоровья первого пациента с COVID-19 в Донецкой области — 52-летнего жителя Мариуполя, который тоже вернулся из Египта. «Его состояние удовлетворительное. Он будет выписан после получения двух негативных результатов теста. К сожалению, второй результат тоже был позитивным. Он продолжает лечение», — отметил он.

Утром Минздрав сообщил о 218 случаях коронавируса в Украине. Из них пять человек умерли, четверо выздоровели.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.

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