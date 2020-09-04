Спасатели и военные продолжают тушить пожары в Луганской и Харьковской областях

Спасатели и военнослужащие продолжают тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра пожара в Луганской и Харьковской областях. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям сегодня утром.



Речь о пожарах, возникших 2 сентября в Новоайдарском и Станично-Луганском районах Луганщины, а также в Чугуевском районе Харковщины.



К тушению пожаров в Луганской области привлечено 404 человека и 73 единицы техники. Из них 135 спасателей и 27 единиц техники прибыли из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.



Пресс-центр штаба операции Объединенных сил отметил, что подразделения Вооруженных сил Украины совместно с пожарными ГСЧС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка.



Там уточнили, что пожары уже потушены в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка.



К тушению пожара в Харьковской области привлечены 7 человек и 2 единицы техники лесхоза, 15 человек личного состава и 1 единица техники ВСУ.

Накануне стало известно, что во время тушения пожара погиб украинский военнослужащий, еще двое военных пострадали. Их представят к государственным наградам.



Прокуратура начала расследование возможного нарушения требований пожарной безопасности по факту пожаров на территории Луганской области.