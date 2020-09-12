СБУ объявила о задержании агента ФСБ РФ, пытавшегося взорвать объект в Ровно

В Ровенской области задержан агент ФСБ РФ, который заложил взрывное устройство на одном из объектов водоканала. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Подозреваемый, житель Одесской области, наладил контакт с кадровым сотрудником ФСБ РФ. По данным следствия, сперва мужчина передавал РФ информацию об одном из военных объектов Одесской области.



«Также злоумышленник предложил представителям вражеской спецслужбы свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил», — говорится в сообщении.



В сентябре агент ФСБ получил задание осуществить диверсию на одном из объектов «Ровнооблводоканал». Его задержали после закладки взрывного устройства на объекте.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному подозрения в государственной измене и диверсии (ч. 1 ст. 111, ст. 113 УК).