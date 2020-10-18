На Донетчине зафиксировано более 7000 заболевших коронавирусом. 80 человек умерли

В субботу, 17 октября, на подконтрольной властям территории Донецкой области коронавирус выявили у 231 человека, в том числе у 13 детей. Кроме этого, умерли две заболевшие ранее женщины. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



По его информации, новыми жертвами стали 55-летняя жительница Селидово и 83-летняя жительница Краматорска.



За прошедшие сутки зафиксировано 94 случая в Мариуполе, 44 — в Краматорске, 22 — в Торецком, 21 — в Бахмуте, по 7 в Мирнограде, Угледаре и Соледарский ОТГ, по 6 в Авдеевке и Бахмутском районе, 5 — в Мангушском районе, по — 3 в Волновахском и Марьинском районе, 2 — в Никольском районе, по 1 — в Дружковке, Славянске, Покровской и Лиманской ОТГ.



Таким образом, с начала пандемии на Донетчине без учета оккупированной территории подтверждено 7008 случаев COVID-19. Из них 2281 выздоровели, 80 — умерли.

За прошедшие сутки, 17 октября, в Украине выявлено 5 231 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.