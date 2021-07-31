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СБУ: Экс-судью Чауса допросили, ему оказывают медпомощь

31 июля 2021, 20:16

СБУ: Экс-судью Чауса допросили, ему оказывают медпомощь

Служба безопасности Украины провела допрос бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса и обеспечивает его защиту. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В СБУ подчеркивают, что не «похищали» Чауса, а действовали в рамках закона и своих полномочий, поскольку именно СБУ осуществляет досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения Чауса в Молдове и незаконной переправки его через государственную границу.

«Следователи СБУ получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности», – говорится в сообщении.

В СБУ также добавили, что учитывая физическое и моральное состояние экс-судьи после длительного лишения свободы, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В августе 2016 года судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был обвинен во взяточничестве, но его не задержали из-за судейского иммунитета. Верховная Рада дала согласие на арест Чауса, но тот успел сбежать.

Весной 2017 года Чаус сдался полиции в Молдове и попросил там политического убежища – ему отказали. Украина затребовала экстрадицию. 10 марта 2021 года Высшая судебная палата Молдовы отклонила ходатайство Николая Чауса о приостановлении действия постановления президента Молдовы от 12 октября 2017 года, в результате чего ему было отказано в политическом убежище до рассмотрения апелляции.

Юлиан Балан, адвокат Николая Чауса, сообщил, что его клиент был похищен в субботу, 3 апреля 2021 года, в Кишиневе, вооруженной группой людей.

Президент Молдовы Майя Санду после этого заявила, что исчезновение людей в ее стране недопустимо и призвала силовиков выяснить подробности инцидента.

После исчезновения Чаус записал видео, в котором утверждал, что его не похищали и пообещал в скором времени вернуться в Украину. Вместе с тем адвокат Чауса предположил, что его клиента заставили записать это видео.

Генпрокурор Молдовы по итогам расследования заявил, что к похищению Чауса причастны украинские «госструктуры». Спецслужбы Украины отрицают, что похищали экс-судью.

30 июля Николай Чаус, пропавший в апреле в Молдове, появился в селе Мазуровка Винницкой области. Экс-судья пришел в сельсовет и рассказал, что был похищен неизвестными людьми. Оттуда его увезли сотрудники СБУ. Детективы НАБУ пытались забрать Чауса и преследовали автомобиль СБУ, в котором его перевозили, однако их требования передать им подозреваемого во взяточничестве экс-судью были проигнорированы.

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