СБУ: Экс-судью Чауса допросили, ему оказывают медпомощь

Служба безопасности Украины провела допрос бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса и обеспечивает его защиту. Об этом говорится в сообщении ведомства.



В СБУ подчеркивают, что не «похищали» Чауса, а действовали в рамках закона и своих полномочий, поскольку именно СБУ осуществляет досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения Чауса в Молдове и незаконной переправки его через государственную границу.



«Следователи СБУ получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности», – говорится в сообщении.



В СБУ также добавили, что учитывая физическое и моральное состояние экс-судьи после длительного лишения свободы, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В августе 2016 года судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был обвинен во взяточничестве, но его не задержали из-за судейского иммунитета. Верховная Рада дала согласие на арест Чауса, но тот успел сбежать.



Весной 2017 года Чаус сдался полиции в Молдове и попросил там политического убежища – ему отказали. Украина затребовала экстрадицию. 10 марта 2021 года Высшая судебная палата Молдовы отклонила ходатайство Николая Чауса о приостановлении действия постановления президента Молдовы от 12 октября 2017 года, в результате чего ему было отказано в политическом убежище до рассмотрения апелляции.



Юлиан Балан, адвокат Николая Чауса, сообщил, что его клиент был похищен в субботу, 3 апреля 2021 года, в Кишиневе, вооруженной группой людей.



Президент Молдовы Майя Санду после этого заявила, что исчезновение людей в ее стране недопустимо и призвала силовиков выяснить подробности инцидента.



После исчезновения Чаус записал видео, в котором утверждал, что его не похищали и пообещал в скором времени вернуться в Украину. Вместе с тем адвокат Чауса предположил, что его клиента заставили записать это видео.



Генпрокурор Молдовы по итогам расследования заявил, что к похищению Чауса причастны украинские «госструктуры». Спецслужбы Украины отрицают, что похищали экс-судью.



30 июля Николай Чаус, пропавший в апреле в Молдове, появился в селе Мазуровка Винницкой области. Экс-судья пришел в сельсовет и рассказал, что был похищен неизвестными людьми. Оттуда его увезли сотрудники СБУ. Детективы НАБУ пытались забрать Чауса и преследовали автомобиль СБУ, в котором его перевозили, однако их требования передать им подозреваемого во взяточничестве экс-судью были проигнорированы.