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В «ДНР» признали, что медики не справляются с потоком заболевших ковидом

11 октября 2021, 17:58

В «ДНР» признали, что медики не справляются с потоком заболевших ковидом

«Министерство здравоохранения» группировки «ДНР» охарактеризовало ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в отдельных районах Донецкой области «как крайне напряженную». Об этом говорится в сообщении «Минздрава» в телеграм-канале.

Подчеркивается, что госпитальные базы продолжают работу в условиях «колоссальной нагрузки на систему здравоохранения».

Также в «Минздраве» констатировали, что осложнена работа службы экстренной медицинской помощи, что затрудняет своевременную госпитализацию пациентов в учреждения здравоохранения

«Медработники прилагают титанические усилия для оказания помощи инфицированным пациентам, однако количество заболевших COVID-19 и пневмониями превышает возможности системы здравоохранения оказывать помощь амбулаторно и стационарно», — говорится в сообщении.

В связи с этим в «Минздраве» рекомендуют местным жителям не посещать места массового скопления людей: концерты, кинотеатры, театры.

Также там призвали вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические меры.

Ранее «Новости Донбасса» писали о всплеске заболеваемости ковидом на подконтрольной «ДНР» территории. Также о том, что система здравоохранения уже не справляется сообщают местные жители в соцсетях.

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