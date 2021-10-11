В «ДНР» признали, что медики не справляются с потоком заболевших ковидом

«Министерство здравоохранения» группировки «ДНР» охарактеризовало ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в отдельных районах Донецкой области «как крайне напряженную». Об этом говорится в сообщении «Минздрава» в телеграм-канале.



Подчеркивается, что госпитальные базы продолжают работу в условиях «колоссальной нагрузки на систему здравоохранения».



Также в «Минздраве» констатировали, что осложнена работа службы экстренной медицинской помощи, что затрудняет своевременную госпитализацию пациентов в учреждения здравоохранения



«Медработники прилагают титанические усилия для оказания помощи инфицированным пациентам, однако количество заболевших COVID-19 и пневмониями превышает возможности системы здравоохранения оказывать помощь амбулаторно и стационарно», — говорится в сообщении.



В связи с этим в «Минздраве» рекомендуют местным жителям не посещать места массового скопления людей: концерты, кинотеатры, театры.



Также там призвали вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические меры.

Ранее «Новости Донбасса» писали о всплеске заболеваемости ковидом на подконтрольной «ДНР» территории. Также о том, что система здравоохранения уже не справляется сообщают местные жители в соцсетях.