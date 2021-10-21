Утром окраина Донецка попала под обстрел. Есть разрушения

Сегодня утром поселки «Административный» и поселок «Горняк» в Куйбышевском районе Донецка попали под обстрел. Об этом сообщают местные жители в соцсетях и «мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.
В частности, в одном из частных домов разрушена крыша. Последствия ликвидируют спасатели.
Также сообщается, что взрывом повреждена газовая труба. Ликвидировать утечку едет газовая служба.
Кроме того, очевидцы сообщают о сильном возгорании и задымлении в районе неработающей шахты «Куйбышевская».
Также есть сообщения о попадании в склад боекомплекта вооруженных формирований «ДНР» на бывшем предприятии «Реал-Авто» (находится недалеко от шахты «Куйбышевская»). Там произошел пожар, слышны разрывы.
Силовики «ДНР» перекрыли движение в районе ЧП. Временно ограничено движение автобусов по маршрутам № 30 и 63 (до шахты Куйбышева). Автобусный маршрут № 8 временно следует по улице Одинцова (Дурная Балка) вместо улицы Нижнеангарской.
Информации о жертвах на данный момент нет.