Утром окраина Донецка попала под обстрел. Есть разрушения

Сегодня утром поселки «Административный» и поселок «Горняк» в Куйбышевском районе Донецка попали под обстрел. Об этом сообщают местные жители в соцсетях и «мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.

В частности, в одном из частных домов разрушена крыша. Последствия ликвидируют спасатели.

Также сообщается, что взрывом повреждена газовая труба. Ликвидировать утечку едет газовая служба.



Кроме того, очевидцы сообщают о сильном возгорании и задымлении в районе неработающей шахты «Куйбышевская».





Также есть сообщения о попадании в склад боекомплекта вооруженных формирований «ДНР» на бывшем предприятии «Реал-Авто» (находится недалеко от шахты «Куйбышевская»). Там произошел пожар, слышны разрывы.



Силовики «ДНР» перекрыли движение в районе ЧП. Временно ограничено движение автобусов по маршрутам № 30 и 63 (до шахты Куйбышева). Автобусный маршрут № 8 временно следует по улице Одинцова (Дурная Балка) вместо улицы Нижнеангарской.



Информации о жертвах на данный момент нет.