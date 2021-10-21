Девушка и ребенок контужены в результате боевых действий в Донецке

Девушка и ребенок пострадали в результате боевых действий в Куйбышевском районе Донецка сегодня утром. Об этом сообщает так называемое представительство группировки «ДНР» в СЦКК.



«В результате обстрела пострадали: ребенок 2010 года рождения — контузия головного мозга, ушиб грудной клетки и девушка 2003 года рождения — контузия головного мозга», — говорится в сообщении.



Обе пострадавшие доставлены бригадой скорой помощи в нейрохирургическое отделение Донецкого клинического территориального медицинского объединения.



Также в «ДНР» сообщили о повреждениях по адресам:

ул. Дружбы, д. 16 (кровля, остекление, два легковых автомобиля);

ул. Дружбы, д. 18 (прямое попадание, повреждены кровля, стены, мебель, остекление, газопровод);

ул. Дружбы, д. 18а (кровля, остекление, легковой автомобиль).

Также были опубликованы фото попадания снаряда в частный дом на улице Дружбы, 18.

Об обстреле окраины в Куйбышевском районе Донецка сегодня утром сообщили представители «ДНР» и местные жители. Вместе с тем позже в Сети появилась информация о задымлении на складе боекомплекта в этом районе с последующей детонацией боеприпасов. О ЧП на складе боекомплекта, который находится рядом с жилыми домами, представители «ДНР» умалчивают. Было ли вызвано задымление на складе обстрелом или чем-то иным, неизвестно.