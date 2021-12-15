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Зеленский призвал ЕС вводить упреждающие санкции для сдерживания агрессии России

15 декабря 2021, 22:17

Зеленский призвал ЕС вводить упреждающие санкции для сдерживания агрессии России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза применить упреждающую санкционную политику по отношению к России, чтобы сдержать ее от возможной эскалации. Об этом глава государства заявил на брифинге по итогам первой части саммита Восточного партнерства.

Он отметил, что реакция на возможную эскалацию со стороны России обсуждалась почти со всеми партнерами.

«Рассматривается пять путей реакции на возможную эскалацию. Мы сказали, что у нашего государства нет пяти реакций, у нас будет только одна реакция, мы ее продемонстрировали в 2014 году, когда мы защищали свою территорию с оружием в руках. Но мы еще раз подчеркиваем, что мы именно за мирное урегулирование военного конфликта на востоке нашего государства. Мы за то, чтобы переговоры были в нескольких форматах, мы подтверждаем готовность к Нормандскому формату», — сказал Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что европейские санкции постфактум как форма реагирования на возможную эскалацию для Украины не интересны.

«Некоторые лидеры предлагают формат реагирования на вероятную эскалацию после эскалации со стороны России. И применить мощную санкционную политику. Мы смогли пояснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика "после" уже никого, честно говоря, не интересует. Нашу страну интересует мощная санкционная политика до эскалации, и тогда вероятной эскалации может не быть. Именно такие отношения, упреждающие шаги, смогут остановить военный конфликт на востоке нашей страны, который происходит 8 лет», — заявил Зеленский.

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