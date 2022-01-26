У Путина не стали комментировать предложение о поставках оружия «Л-ДНР»

Замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак не стал комментировать инициативу представителя партии «Единая Россия» Андрея Турчака о поставках оружия группировкам «ДНР» и «ЛНР».



«Это сегодня прозвучало, когда мы сидели за столом переговоров. Я это услышал только после окончания, поэтому ничего не могу прокомментировать», — сказал Козак на брифинге по итогам встречи советников лидеров Нормандского формата в Париже.



Он добавил, что в России существует много разных инициатив по этому вопросу и «очень много их удалось купировать».



«Не знаю, чем руководствовался господин Турчак. С нами он не советовался», — заявил Козак.

Сегодня с призывом предоставить «Л-ДНР» оружие выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.